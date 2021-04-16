Члены Национального совета обсудили с министром юстиции реализацию президентских поручений
В ходе встречи Марат Бекетаев подробно рассказал членам Нацсовета о ходе реализации отдельных поручений Президента в рамках концепции «слышащего государства», совершенствовании нормотворческого процесса, основных новшествах Административно процедурно-процессуального кодекса. Кроме того, министр поделился информацией касательно реформ в сфере адвокатуры и судебно-экспертной деятельности.
В свою очередь члены Национального совета задали министру широкий спектр вопросов касательно применения анализа регуляторного воздействия в законотворческой деятельности, процесса регистрации политических партий, оказания юридических консультаций населению, разработки и рассмотрения отдельных законопроектов, совершенствования законодательства по авторским правам и лицензированию.
Встреча прошла довольно насыщенно и динамично, об этом свидетельствует и то, что ZOOM-конференция продлилась более двух часов. Конечно, по ряду вопросов участники встречи имели различные позиции. Однако радует, что обе стороны показали свою готовность к взаимному диалогу и решению важных вопросов общества.
Данный формат взаимодействия с государственными органами будет в дальнейшем продолжен и уже в скором времени планируется проведение аналогичных встреч с другими министрами.