Члены Национального совета обсудили с министром юстиции реализацию президентских поручений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретариат Национального совета возобновил практику организации рабочих встреч общественников с министрами в онлайн формате. В частности, сегодня состоялась встреча членов Национального совета с министром юстиции Маратом Бекетаевым. Об этом сообщил на своей странице в Facebook помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи Марат Бекетаев подробно рассказал членам Нацсовета о ходе реализации отдельных поручений Президента в рамках концепции «слышащего государства», совершенствовании нормотворческого процесса, основных новшествах Административно процедурно-процессуального кодекса. Кроме того, министр поделился информацией касательно реформ в сфере адвокатуры и судебно-экспертной деятельности.

В свою очередь члены Национального совета задали министру широкий спектр вопросов касательно применения анализа регуляторного воздействия в законотворческой деятельности, процесса регистрации политических партий, оказания юридических консультаций населению, разработки и рассмотрения отдельных законопроектов, совершенствования законодательства по авторским правам и лицензированию.

Встреча прошла довольно насыщенно и динамично, об этом свидетельствует и то, что ZOOM-конференция продлилась более двух часов. Конечно, по ряду вопросов участники встречи имели различные позиции. Однако радует, что обе стороны показали свою готовность к взаимному диалогу и решению важных вопросов общества.

Данный формат взаимодействия с государственными органами будет в дальнейшем продолжен и уже в скором времени планируется проведение аналогичных встреч с другими министрами.