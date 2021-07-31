Члены мониторинговой группы задержаны за взятки в Талдыкоргане
«Руководитель данного отдела в сговоре со своим подчиненным – главным специалистом, во время антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, несмотря на запрет на организацию и проведение мероприятий с массовым скоплением людей, на системной основе получали взятки в сумме от 20 тыс. до 270 тыс. тенге от рестораторов города и представителей стихийной торговли за непринятие в отношении них административных мер», - говорится в сообщении.
Также к уголовной ответственности за дачу взяток привлекаются пять администраторов ресторанов, которые проводили массовые мероприятия.
Должностные лица водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование продолжается.
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