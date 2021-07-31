Члены мониторинговой группы задержаны за взятки в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области пресечена коррупционная деятельность членов мониторинговой группы из отдела предпринимательства акимата Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления превенции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану.

«Руководитель данного отдела в сговоре со своим подчиненным – главным специалистом, во время антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, несмотря на запрет на организацию и проведение мероприятий с массовым скоплением людей, на системной основе получали взятки в сумме от 20 тыс. до 270 тыс. тенге от рестораторов города и представителей стихийной торговли за непринятие в отношении них административных мер», - говорится в сообщении.

Также к уголовной ответственности за дачу взяток привлекаются пять администраторов ресторанов, которые проводили массовые мероприятия.

Должностные лица водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.

Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.



