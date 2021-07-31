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    18:30, 30 Июль 2021 | GMT +6

    Члены мониторинговой группы задержаны за взятки в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области пресечена коррупционная деятельность членов мониторинговой группы из отдела предпринимательства акимата Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления превенции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану.

    «Руководитель данного отдела в сговоре со своим подчиненным – главным специалистом, во время антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, несмотря на запрет на организацию и проведение мероприятий с массовым скоплением людей, на системной основе получали взятки в сумме от 20 тыс. до 270 тыс. тенге от рестораторов города и представителей стихийной торговли за непринятие в отношении них административных мер», - говорится в сообщении.

    Также к уголовной ответственности за дачу взяток привлекаются пять администраторов ресторанов, которые проводили массовые мероприятия.

    Должностные лица водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Расследование продолжается.

    Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.



    Теги:
    Коррупция Алматинская область Правоохранительные органы
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