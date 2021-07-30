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Члены мониторинговой группы задержаны за взятки от рестораторов Талдыкоргана

30 Июля 2021 10:58
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Члены мониторинговой группы задержаны за взятки от рестораторов Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области пресечена коррупционная деятельность членов мониторинговой группы, являющихся должностными лицами отдела предпринимательства акимата Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

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Руководитель данного отдела в сговоре со своим подчиненным – главным специалистом, во время антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, несмотря на запрет на организацию и проведение мероприятий с массовым скоплением людей, на системной основе получали взятки в сумме от 20 тысяч до 270 тысяч тенге от рестораторов города и представителей стихийной торговли за непринятие в отношении них административных мер.

Также, к уголовной ответственности привлекаются 5 администраторов ресторанов, совершивших дачу вышеуказанных сумм взяток, которые проводили массовые мероприятия.

Должностные лица водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.


Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.

Напомним, со 2 августа будут усилены карантинные меры в ряде регионов, в том числе и в столице.


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