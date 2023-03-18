Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Члены ЦИК встретились с представителями центральных избирательных органов иностранных государств

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2023, 16:00
Члены ЦИК встретились с представителями центральных избирательных органов иностранных государств Фото: пресс-служба ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан провели встречу с представителями центральных избирательных органов иностранных государств. Кроме того Секретарь ЦИК Мухтар Ерман встретился с делегацией Средиземноморской парламентской ассамблеи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦИК РК.

18 марта состоялась встреча членов Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан с представителями центральных избирательных органов иностранных государств.

Наблюдать за проведением очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан приехали представители из 16 центральных избирательных органов иностранных государств: Армения, Молдова, Российская Федерация, Турция, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Румыния, Венгрии, Грузии, Индии, Монголии, Туркменистан и Филиппины.

В приветственном слове Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров выразил благодарность участникам встречи за то, что они принимают участие в наблюдении за текущей избирательной кампанией Республики Казахстан. А также подчеркнул, что встреча является своего рода встречей экспертов в области подготовки и проведения выборов, так как каждый из участников сегодняшней встречи проводил или принимал участие в этом важном политическом событии для своей страны.

С докладом о ходе подготовки предвыборной кампании выступил заместитель Председателя ЦИК РК Константин Петров. Он рассказал об особенностях текущей избирательной кампании, ее этапах и подготовке ко дню голосования. Также об итогах электорального обучения выступила член ЦМК Сабила Мустафина.

По итогам встречи состоялся брифинг с представителями средств массовой информации.

Кроме того 18 марта Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Мухтар Ерман провел встречу с делегацией Средиземноморской парламентской ассамблеи в составе члена Республиканской Ассамблеи Португалии, вице-президентом ПА Средиземноморья Антонио Педру РОК Оливейра и Посла по особым поручениям ПА Средиземноморья Йонас-Флорин Уркана.

Секретарь Центризбиркома представил членам делегации итоги основных этапов электоральной кампании, информацию о зарегистрированных кандидатах в депутаты, проинформировал представителей ПА Средиземноморья о количестве граждан Казахстана, включенных в списки избирателей, количестве избирательных участков в стране, итогах аккредитации международных наблюдателей на выборы.

В свою очередь Антонио Педру РОК Оливейра выразил благодарность за предоставленную информацию, а также отметили высокий уровень организации избирательного процесса.


Выборы   ЦИК   Выборы в Мажилис   Выборы в маслихаты-2023  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай