Члены ЦИК РК встретились с группой наблюдателей от МПА СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 декабря в онлайн-формате члены Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан встретились с группой наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) под руководством генерального секретаря – руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Кобицкого Д.А., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Встречу открыл Берик Имашев, поприветствовав наблюдателей от МПА СНГ и отметив, что проведение такого рода встреч в онлайн режиме является реальной необходимостью в период пандемии коронавируса. Далее Председатель ЦИК РК ознакомил наблюдателей от МПА СНГ с основными этапами текущей электоральной кампании по очередным выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

В свою очередь, генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий поблагодарил ЦИК РК за организацию и проведение встречи. Представители МПА СНГ, пользуясь предоставленной возможностью, задали различные вопросы касательно подготовки и проведения текущих выборов.

Кроме того, как передает Штаб Миссии наблюдателей от СНГ, в рамках наблюдения за подготовкой парламентских выборов 22 декабря первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский посетил Городскую избирательную комиссию города Нур-Султана. В ходе встречи с ее руководством В. Гуминский был подробно проинформирован о готовности участковых избирательных комиссий города к предстоящему голосованию, обучении их членов, а также об организации выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.