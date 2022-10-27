Члены ЦИК РК объедут 20 регионов страны для проверки готовности к президентским выборам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Члены Центральной избирательной комиссии объедут все 20 регионов страны и проверят готовность к выборам. Об этом заявил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возобновил свою работу экспертный совет при Центральной избирательной комиссии. Первое заседание состоится 10 ноября. Наша цель – обсуждение отчета ОБСЕ, которая наблюдала за ходом проведения референдума. В ближайшее время мы получим этот отчет», - сказал председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров на встрече с молодыми избирателями.

Спикер также проинформировал о том, что Миссия ОБСЕ направит 30 своих долгосрочных наблюдателей для наблюдения за ходом Президентских выборов. После выборов они задержатся в стране на некоторое время. В страну за несколько дней до выборов приедут 300 наблюдателей, которые пристально будут наблюдать за выборами во всех регионах страны.

«С завтрашнего дня все члены ЦИК РК до 13 ноября объездят все 20 регионов страны. Наша цель - увидеть то, какая работа проводится в городах, исправить все недочеты, восполнить пробелы. Если не ошибаюсь, по стране действует 10 102 избирательных участка. Некоторые участки открываются, потом прекращают работу. Если в каком-то населенном пункте мало избирателей, закрываем участок, если избирателей много, открываем. В соответствии с законом один участок предназначен для голосования 3 тысяч избирателей», - сообщил Нурлан Абдиров.

По его словам, 99% из всех членов участковых избирательных комиссий, или свыше 10 тысяч человек, работают в других сферах. Они привлекаются к работе только при проведении выборов. Они сохраняют заработную плату на основной работе, при этом, за участие на выборах в качестве членов комиссии получают дополнительные средства.

«В целом на проведение внеочередных выборов Президента выделено 20,5 млрд тенге. Однако 80% этой суммы расходуется на заработные платы членов участковых избирательных комиссий», - добавил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.