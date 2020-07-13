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Члены ЦИК почтили минутой молчания память погибших от КВИ

Автор:  
Серик Сабеков
13 Июля 2020, 16:33
Члены ЦИК почтили минутой молчания память погибших от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С минуты молчания по погибшим от коронавируса началось заседание Центральной избирательной комиссии, посвященной итогам выдвижения кандидатов в депутаты Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Наверное, надо отметить, что сегодня в стране объявлен День траура по погибшим от коронавирусной инфекции. Вы все знаете об этом. Есть жертвы и среди работников избирательной системы. Скончался заместитель председателя избирательной комиссии города Текели Алматинской области Бакен Жаманкулов», - сказал глава ЦИК Берик Имашев, открывая работу заседания.

Вместе с тем он выразил соболезнования родным и близким Бакена Жаманкулова.

«Выражаем соболезнования родным и близким Бакена Тузелбекулы. В этой связи предлагаю перед заседанием объявить минуту молчания по всем погибшим от коронавирусной инфекции», - добавил Берик Имашев.


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