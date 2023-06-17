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Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Июня 2023, 05:15
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу Фото прокуратуры области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За нарушения в сфере земельных отношений уволены 2 начальника отдела районных акиматов (члены земельной конкурсной комиссии). ​За совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, к ответственности привлечены 3 заместителя акимов районов и 1 главный специалист отдела земельных отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области Жетысу.

На заседании расширенной коллегии прокуратуры региона были рассмотрены результаты проверки соблюдения законности в сфере земельных отношений и субсидирования агропромышленного комплекса.

Как отмечалось, в сфере земельных отношений отмечена слабая работа уполномоченного и местного исполнительного органа по возврату неиспользуемых земель. В 2022 году акиматы отчитались о возврате государству 130 тысяч га неиспользуемых земель, тогда как прокурорская проверка показала, что 60 тысяч га из них до сих пор числятся за прежними владельцами.

В Алакольском и Ескельдинском районах длительное время не принимаются меры по возврату 7,8 тыс. га земель, числящихся за умершими. Были выявлены факты предоставления более 2 тыс. га земель в обход конкурсных процедур, которые возвращены по актам надзора. Также в Ескельдинском районе прокуроры выявили факт предоставления земли вразрез итогам конкурса крестьянскому хозяйству, получившему меньшее количество голосов. В Коксуском и Ескельдинском районах 90 га земли запаса (пашня), поставленные в государственный резерв, в длительное время незаконно осваивались третьими лицами.

Кроме того, в сфере субсидирования агропромышленного комплекса прокуроры выявили финансовые нарушения на общую сумму 1,5 млрд тенге.


Генпрокуратура   Акимат   Жетысуская область  
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