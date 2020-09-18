Членов запрещенного оккультного течения «Ата жолы» задержали на железной дороге в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали и оштрафовали членов запрещенного оккультно-мистического религиозного течения «Ата жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции на транспорте МВД РК.

«14 сентября текущего года в Линейный отдел полиции на станции Уральск поступило анонимное сообщение о том, что пассажирским поездом сообщением «Уральск-Алматы» со станции Уральск выезжает группа лиц, состоящих в незарегистрированном сообществе «Ата жолы», - отметил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, в ходе проверки поступившей информации транспортные полицейские совместно с сотрудниками Департамента полиции Западно-Казахстанской области, а также представителями управления по делам религии по Западно-Казахстанской области, выявили и задержали четырех жителей Уральска. Им по 41, 45, 47 и 50 лет.

«В отношении задержанных составлен административный протокол по ч. 9 и 10 ст. 489 КоАП РК (За нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности) и наложен административный штраф в размере 50 и 100 МРП», - подчеркнул О. Бекиев.

«Деятельность ОМРТ «Ата жолы» является официально запрещенным на территории Республики Казахстан с 2009 года. Несмотря на запрет, данная организация продолжает свою деятельность под разным прикрытием. Просим граждан быть бдительными, не поддаваться уловкам псевдорелигиозных течений», - резюмировал полковник полиции.