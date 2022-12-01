Членов Высшей аудиторской палаты назначили в Сенате

1 Декабря 2022, 10:25

АСТАНА. КАЗНФОРМ - Сенат Парламента назначил Рашита Ахметова, Нурлана Нуржанова и Расула Рахимова членами Высшей аудиторской палаты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Конституции каждая палата Парламента самостоятельно назначает на должность трех членов Высшей аудиторской палаты сроком на пять лет. Кандидатуры для назначения на должность членов Высшей аудиторской палаты выдвигаются председателем палаты», - заявил в ходе пленарного заседания председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев предложил на должность членов аудиторской палаты кандидатуры Рашита Ахметова, Нурлана Нуржанова и Расула Рахимова.

«Данные кандидаты в ходе осуществления своей профессиональной деятельности зарекомендовали себя как ответственные руководители, высококвалифицированные специалисты в области финансового контроля и аудита», - сказал председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Серикбай Трумов.

Рашит Ахметов родился в 1959 году. Окончил Алматинский институт железнодорожного транспорта и институт управления и права Западно-казахстанского инженерно-технологического университета. С июня 2017 года по июнь 2022 года являлся членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Нурлан Нуржанов родился в 1975 году. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. С июня 2016 года по настоящее время член Счетного комитета.

Расул Рахимов родился в 1978 году в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский университет им. Серикбаева, магистратуру Брандербургского технологического университета, магистратуру университета Оксфорда. Является выпускником международной стипендии «Болашак». С сентября 2021 года по настоящее время является членом Счетного комитета.

Ранее Михаил Бортник, Рустем Нурпеисов и Юлия Энгель назначены членами Высшей аудиторской палаты РК на пленарном заседании Мажилиса Парламента.

Сообщалось, что Указами Главы государства Тлеген Каскин и Ардак Тенгебаев назначены членами Высшей аудиторской палаты.

26 ноября этого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан».

Указом Главы государства председателем Высшей аудиторской палаты назначена Наталья Годунова, ранее занимавшая должность председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.