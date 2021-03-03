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    12:55, 03 Март 2021 | GMT +6

    Членов транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой авто, задержали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области задержаны члены транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства РК по финансовому мониторингу совместно с областной прокуратурой пресек деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся контрабандой автомашин.

    «Организаторы поставляли автомашины по подложным таможенным документам под видом запасных частей из России на территорию Казахстана.

    В ходе обыска склада обнаружены и изъяты 60 автомобилей (54 легковых, 6 грузовых), документы, подтверждающие противоправную деятельность, поддельные техпаспорта и государственные номерные знаки РФ.

    Предварительная сумма причиненного ущерба государству составляет порядка 650 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

    В отношении задержанных санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев.

    Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Транспорт Борьба с преступностью Другие государственные органы Видео
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