Членов транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой авто, задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области задержаны члены транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства РК по финансовому мониторингу совместно с областной прокуратурой пресек деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся контрабандой автомашин.

«Организаторы поставляли автомашины по подложным таможенным документам под видом запасных частей из России на территорию Казахстана.

В ходе обыска склада обнаружены и изъяты 60 автомобилей (54 легковых, 6 грузовых), документы, подтверждающие противоправную деятельность, поддельные техпаспорта и государственные номерные знаки РФ.

Предварительная сумма причиненного ущерба государству составляет порядка 650 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

В отношении задержанных санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев.

Проводится досудебное расследование.