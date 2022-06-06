Членов нарко-ОПГ осудили на 15-17 лет в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области осуждены участники организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Согласно материалам дела, ранее судимый 57-летний житель города Актобе, в январе 2021 года создал преступную группу, состоявшую из семи участников.

«Длительное время преступная группа занималась перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств - «марихуаны» и «гашиша» в особо крупном размере на территории Актюбинской области из южных регионов РК. Во время попытки реализовать очередную партию наркотиков участники ОПГ были задержаны полицией. У членов ОПГ из незаконного оборота изъято более 25 кг наркотического вещества «марихуана», а также наркотического вещества «гашиш» - более 5 кг», - сообщил начальник отдела управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Актюбинской области Асхат Аскаров.

Семь участников преступной группы приговором суда осуждены на 15-17 лет лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере, создание и участие в организованной преступной группе.

В основном, как отмечают полицейские, возрастная категория сбывающих наркотические вещества, а именно марихуаны, составляет от 40 до 65 лет.