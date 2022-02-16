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Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане

16 Февраля 2022 19:41
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Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 февраля в Нур-Султане Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в рамках досудебного расследования задержана группа приверженцев деструктивного религиозного течения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета Национальной безопасности РК.

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Они подозреваются в участии в запрещенном судом религиозном объединении и вербовке лиц для организации экстремистской деятельности на территории Казахстана.

Двое из задержанных имеют судимости за незаконное хранение взрывчатых веществ и кражу.

При проведении обысков по местам жительства фигурантов изъята экстремистская литература и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Алматы и Алматинской области Комитетом Национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности ОПГ «Казахстанские», состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Силовые структуры   #КНБ РК  
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