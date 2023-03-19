Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Члена Парламента Великобритании впечатлила организация выборов в Казахстане

    19 Марта 2023, 19:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Парламента Великобритании Даниэль Роберт Кавчински рассказал, чем его впечатлила организация выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я являюсь первым членом Парламента Великобритании, который родился в Польше, в некогда коммунистической стране, поэтому я особо заинтересован в том, чтобы понять, как посткоммунистические или постсоветские государства стремятся к демократии. Мы с особым интересом относимся к демократическим процедурам Великобритании и мы хотим работать в партнерстве с теми странами, которые обеспечивают верховенство права, демократические процессы. Хочу выразить комплимент в адрес казахстанского народа за волю работать совместно и за то, что за такой короткий период времени после распада Советского Союза смогли создать функционирующую демократию. Это стоит отметить в отношении народа Казахстана. Есть определенные фишки ваших избирательных участков, которых нет у нас. Мне бы хотелось рассказать об этом, когда вернусь в Великобританию», - поделился Даниэль Роберт Кавчински.

    Его также впечатлило то, что выборы проводятся в выходной день, тогда как в Великобритании выборы проводятся в четверг.

    «Во-первых, выборы проводятся в воскресенье. У нас всегда выборы проводятся по четвергам, а люди в этот день на работе, заняты другими вопросами. Поэтому это очень интересно. Обычно это день для отдыха. У людей больше времени, чтобы принять участие в выборах. Мне показалось это очень интересным. Также я увидел медиков во всех избирательных участках, в которых я побывал. Это говорит о том, что ваше государство учитывает определенные обстоятельства. Например, в зимнее время, если пожилые пошли голосовать, а у них есть проблемы со здоровьем, то они могут получить медицинскую помощь. Это меня очень впечатлило. Я даже поговорил с врачами и это будет отражено в моем списке рекомендаций для нашего правительства», - отметил спикер.

    Наблюдателю также запомнилось то, что на избирательных участках играла музыка.

    «Наверное, это делается, чтобы избирательные участки стали приятным местом для времяпровождения. В Великобритании люди выглядят серьезно, никто ни с кем не разговаривает, они приходят, голосуют и уходят. Здесь же люди друг с другом разговаривали, фотографировались, голосовали и это делает весь процесс голосования более приятным для самих граждан. Даже семейный дух ощущается. Я не просто наблюдаю, многое узнаю и учусь. Думаю, многому можно поучиться у Казахстана», - добавил Даниэль Роберт Кавчински.

    Напомним, сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мажилис Выборы Великобритания Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первый беспилотный автобус запустили в Шотландии
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров