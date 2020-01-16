Член Президентского кадрового резерва назначен зампредседателя правления АО «КазЦентр ЖКХ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместителем председателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Нурбек Сериков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.

Ранее он работал руководителем управления коммунального хозяйства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.





Сериков Нурбек Нуржанович родился в 1989 году в г. Балхаш, Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, Государственный аграрный университет Северного Зауралья (г. Тюмень) и Академию государственного управления при Президенте РК.



