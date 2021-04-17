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Член президентского кадрового резерва назначен председателем правления биржи

Автор:  
Акбота Кузекбай
17 Апреля 2021, 22:36
Член президентского кадрового резерва назначен председателем правления биржи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет директоров Astana International Exchange (AIX) объявили об изменениях в структуре руководства AIX, вступающих в силу после 23 мая при условии одобрения акционерами и регулирующими органами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Совете директоров сообщили, что Ренат Бектуров в настоящее время являющийся финансовым директором AIX, будет назначен председателем правления Astana International Exchange с 24 мая 2021 года.

Отметим, что нынешний председатель AIX Тим Беннетт был избран Советом директором в качестве председателя совета директоров на трехлетний срок и продолжит работать в качестве старшего советника AIX и МФЦА по развитию рынков капитала.

«Международный опыт Тима Беннетта и его лидерские качества позволили ему собрать отличную команду профессионалов и построить биржу, которая за короткий срок успела завоевать репутацию площадки мирового уровня с высококлассной инфраструктурой и интегрированной экосистемой зарубежных и местных инвесторов, провести несколько десятков листингов и запустить инновационные продукты. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны Т. Беннета в наших действиях по развитию рынка капитала, также желаем молодому управленцу Ренату Бектурову достойно справиться с задачей дальнейшего развития AIX. В прошлом году Ренат Бектуров с лучшими результатами был зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв, что говорит о его потенциале будущих лидеров Казахстана», - прокомментировал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Председатель совета директоров AIX Нурлан Кусаинов также отметил, что Ренат Бектуров работает в МФЦА с момента его создания в 2016 году и финансовым директором AIX в 2017 году. Добавим, что Нурлан Кусаинов останется директором, членом совета директоров AIX.

Назначения   МФЦА - фин. центр "Астана"   Общество   Президентский кадровый резерв  
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