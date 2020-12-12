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Член партии «Ауыл» провела встречу с сельчанами

Автор:  
Агата Мухамеджанова
12 Декабря 2020, 15:05
Член партии «Ауыл» провела встречу с сельчанами

НУР-СУЛТАН КАЗИНФОРМ - 12 декабря 2020 года кандидат в Мажилис Парламента РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Рабига Токсеитова провела встречу с коллективом крестьянского хозяйства «Жаке», расположенного в селе Уштобе Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Рабига Токсеитова ознакомила сельчан с предвыборной программой партии «Ауыл» и разъяснила раздел, посвященный агропромышленному комплексу. Были обсуждены вопросы продовольственной безопасности и необходимость принятия специального закона.

Также кандидат в Мажилис Парламента РК Рабига Токсеитова вместе с кандидатом в депутаты областного маслихата Анар Турмахамбетовой встретилась с многодетными матерями.

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