Член партии «Ауыл» провела встречу с сельчанами

НУР-СУЛТАН КАЗИНФОРМ - 12 декабря 2020 года кандидат в Мажилис Парламента РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Рабига Токсеитова провела встречу с коллективом крестьянского хозяйства «Жаке», расположенного в селе Уштобе Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Рабига Токсеитова ознакомила сельчан с предвыборной программой партии «Ауыл» и разъяснила раздел, посвященный агропромышленному комплексу. Были обсуждены вопросы продовольственной безопасности и необходимость принятия специального закона.

Также кандидат в Мажилис Парламента РК Рабига Токсеитова вместе с кандидатом в депутаты областного маслихата Анар Турмахамбетовой встретилась с многодетными матерями.