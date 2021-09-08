Член Общественного совета Алматы объяснил, почему важно участвовать в переписи населения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы стартовала перепись населения. Горожанам предлагают оставить о себе информацию и пройти опросники в цифровом варианте. Какие результаты принесет перепись и для чего она нужна, рассказал эксперт, член Общественного совета Алматы, председатель «Национальной ассоциации кооперативов и других форм экономических сообществ РК» Казыбек Шайх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Казыбека Шайха, эта перепись населения беспрецедентная, так как пройдет и в онлайн, и в офлайн-формате. Кроме того, он добавил, что перепись уже стала привычным событием для казахстанцев, так как будет проводиться в третий раз.

«Перепись населения необходима молодому независимому государству. В любой стране должны четко знать, каким хозяйством они обладают, какой состав населения, не теоретически, а по факту. Понятно, что мы имеем регистрацию по ИИН, но живые люди есть живые люди. Важно понять, что мы переживаем пандемию и должны знать, сколько человек покинули нас, сколько человек и где по факту проживают и каким потенциалом они обладают», - отметил К. Шайх.

Эксперт подчеркнул, что в последующем государственные органы смогут качественно использовать полученные данные. Эти сведения очень важны для разработки планов стратегического развития государства и каждого города Казахстана.

«Задача переписи – учесть каждого человека, который проживает на территории страны. Во всех странах перепись происходит, когда формируется новое государство или когда страна оправляется после серьезного кризиса, войны, пандемии или сложного экономического упадка либо находится в предвкушении новых реформ и программ. Тогда государство пытается осознать и понять, каким потенциалом обладает, на что оно может рассчитывать. В этом плане перепись - важнейший инструмент», - продолжил К. Шайх.

Эксперт добавил, что алматинцы должны понимать, что перепись — это попытка диалога государства с населением и основа долгосрочного планирования. К. Шайх призвал горожан поддержать страну и пройти перепись онлайн либо впустить переписчика, имеющего специальный пропуск, ответить на вопросы, тем самым выполнив свой гражданский долг.