Читку пьес в онлайн-режиме будет проводить темиртауский ТЮЗ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Темиртауский театр для детей и юношества переходит на работу в онлайн-режиме. Это связано с объявлением в стране чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ТЮЗе города Темиртау нет пока технической возможности знакомить зрителей со спектаклями онлайн, но читку пьес всё же решено проводить в прямом эфире.

«Мы нацелены на то, чтобы не оставлять наших зрителей без театра. Если мы временно не имеем возможности пригласить их к нам, то должны прийти к ним сами. И считаем, что интернет, соцсети - самый подходящий вариант. Зрители уже привыкли, что раз в месяц мы читаем пьесы современных драматургов. Поэтому организуем читку в онлайн-режиме на нашей странице в Instagram: temirtau.tuz, где каждый сможет посмотреть и присоединиться к нам», - говорит заместитель директора по зрителю Павел Авдюков.

Тюзовцы будут проводить и театральные викторины, чтобы юные зрители, сидя дома, занялись саморазвитием и поучаствовали в творческом процессе. Сейчас разрабатываются условия конкурса. Также в планах онлайн-встречи с любимыми артистами.

Читка пьесы «Эзоп» Гильерме Фигейредо запланирована на 18 марта. Более подробную информацию о проведении прямого эфира можно узнать по следующим номерам: 8 (7213) 93-51-84, 44-76-73.