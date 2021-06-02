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    18:46, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Читают ли книги казахстанские родители – исследование КИСИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК представляет результаты опроса казахстанцев о том, читают ли родители для себя книги или нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КИСИ.

    Во все времена книга была источником знаний, выступала средством интеллектуального и духовного развития человека. Со стороны государства предпринимаются различные меры по созданию возможностей для людей читать книги и иметь доступ к информации.

    Осенью 2020 года на четвертом заседании Национального совета общественного доверия К.К. Токаев сказал следующее: «В современном мире без книг и библиотек человеческое развитие невозможно. Библиотеки по всему миру – это центр образования и культуры, место новых идей. Несмотря на стремительное развитие электронного формата, образовательная роль традиционной библиотеки никогда не потеряет свое значение».

    Отметим, что в Казахстане насчитывается около 11 тысяч библиотек. 2021 год – объявлен Годом поддержки детского и юношеского чтения в РК, в рамках которого запланирован ряд соответствующих мероприятий по всей стране. Наряду с традиционной библиотечной деятельностью в Казахстане совершенствуется работа Национальной электронной библиотеки.

    Тем не менее приходится постоянно слышать о недовольстве родителей в адрес школ, учителей, однако…. всё начинается с семьи. И как известно давным-давно, лучший способ воспитания — это личный пример. В плане чтения книг, какой пример своим детям подают казахстанцы?

    Согласно результатам республиканского социологического исследования, каждый второй респондент, состоящий в браке, никогда не читает книг. Только 5,0% респондентов, состоящих в браке, читают книги каждый день.

    Доля респондентов, имеющих как маленьких, так и совершеннолетних детей, которые никогда не читают книг – очень высока: от 43,7% у тех, у кого 4 и более ребенка в семье; 53,7% - кто имеет одного ребенка; у 56,3% респондентов дети уже совершеннолетние.


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