Читатели, книги и посещения: данные библиотек Казахстана объединили на одной платформе

В Национальной библиотеке РК представили аналитическую медиаплатформу LABA, объединившую статистические данные о библиотеках страны. Она позволяет сравнивать регионы по числу пользователей, посещений, книговыдаче и другим показателям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В Национальной библиотеке Республики Казахстан представили аналитическую медиаплатформу LABA (Library and Book Analytics), которая объединила статистические данные о развитии библиотечной сферы страны.

На платформе собраны основные показатели работы библиотек, в том числе сведения о библиотечной сети, количестве пользователей и посещений, фондах и книговыдаче, цифровых ресурсах и кадровом потенциале.

Данные представлены в виде диаграмм, рейтингов и интерактивных таблиц. Пользователи также могут сравнивать показатели между регионами и отслеживать динамику развития библиотечной сферы.

Информационной основой LABA стал научно-аналитический обзор «Библиотеки Казахстана — 2025 год. Данные и цифры». По мере публикации новых статистических отчетов информацию на платформе можно будет оперативно обновлять.

LABA работает на казахском, русском и английском языках. Интерфейс также адаптирован для мобильных устройств.

Автором проекта является сотрудник научно-методической службы Национальной библиотеки Республики Казахстан Нурлыхан Жумахан.

Платформа доступна по ссылке.

Также сообщалось, что в Казахстане запущен новый информационный портал Союза библиотек, объединивший профильные нормативные, методические и образовательные материалы, а также создавший площадку для профессионального обмена. Портал Союза библиотек Казахстана доступен по адресу на казахском, русском и английском языках.