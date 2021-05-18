Читальный зал имени Олжаса Сулейменова открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Именной читальный зал появился в центральной городской библиотеке. Открытие приурочили к 85-летию Олжаса Сулейменова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Руководитель отдела культуры и развития языков Павлодара Зауре Мамбетова рассказала, что в читальном зале представлены как книги знаменитого поэта и писателя, так и мировая и казахстанская литература.

«Сегодня знаменательный день. Теперь каждый, кто хочет ближе познакомиться с творчеством поэта, в любое время может прийти в читальный зал городской библиотеки. Мы будем рады», – говорит Зауре Мамбетова.

Как прокомментировал присутствующий на открытии зала руководитель Павлодарского географического общества Александр Вервекин, очень важно, что в Павлодаре появляются места, посвященные знаковым людям литературы и искусства:

«Литература воспитывает человека, она помогает ориентироваться в понятиях добро и зло, хорошее и плохое. И если, не дай Бог, исключить из истории человечества литературу – это будет конец света. У любого народа есть имена в литературе, на которые народ равняется, и порой не один народ, а целое человечество».

В отделе культуры и развития языков сообщили, что в этом году в Павлодарской области запланировано более 150 мероприятий, посвященных 85-летию Олжаса Сулейменова, в том числе около 50 мероприятий – 18 мая, в день рождения поэта.





Фото Константина Шелкова