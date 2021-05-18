+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +30 °С
Алматы: +21 °С
USD 427.41 EUR 519.47
RUB 5.78 CNY 66.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Читальный зал имени Олжаса Сулейменова открыли в Павлодаре

18 Мая 2021 15:50
Поделиться:
Читальный зал имени Олжаса Сулейменова открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Именной читальный зал появился в центральной городской библиотеке. Открытие приурочили к 85-летию Олжаса Сулейменова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Новости по теме
85 лет назад родился Олжас Сулейменов
Он - удивительный феномен литературы - юбилей Олжаса Сулейменова отмечают в Алматы Алкогольные напитки пропытались провести в тюрьму в Павлодаре Павлодарские баянисты признаны самыми лучшими в Казахстане

Руководитель отдела культуры и развития языков Павлодара Зауре Мамбетова рассказала, что в читальном зале представлены как книги знаменитого поэта и писателя, так и мировая и казахстанская литература.

«Сегодня знаменательный день. Теперь каждый, кто хочет ближе познакомиться с творчеством поэта, в любое время может прийти в читальный зал городской библиотеки. Мы будем рады», – говорит Зауре Мамбетова.

Как прокомментировал присутствующий на открытии зала руководитель Павлодарского географического общества Александр Вервекин, очень важно, что в Павлодаре появляются места, посвященные знаковым людям литературы и искусства:

«Литература воспитывает человека, она помогает ориентироваться в понятиях добро и зло, хорошее и плохое. И если, не дай Бог, исключить из истории человечества литературу – это будет конец света. У любого народа есть имена в литературе, на которые народ равняется, и порой не один народ, а целое человечество».

В отделе культуры и развития языков сообщили, что в этом году в Павлодарской области запланировано более 150 мероприятий, посвященных 85-летию Олжаса Сулейменова, в том числе около 50 мероприятий – 18 мая, в день рождения поэта.


Фото Константина Шелкова

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Культура   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
85 лет назад родился Олжас Сулейменов
Он - удивительный феномен литературы - юбилей Олжаса Сулейменова отмечают в Алматы
Алкогольные напитки пропытались провести в тюрьму в Павлодаре
Павлодарские баянисты признаны самыми лучшими в Казахстане
Популярное
1 В каких районах Нур-Султана временно отключат питьевую воду
2 В Актобе, Нур-Султане и Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеоусловия
3 Гвардейский патруль нашел двухлетнего ребенка в Нур-Султане
4 12 нарушений карантина выявили за выходные в столице
5 21 мая пройдет заседание ВЕЭС под председательством Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Новый подход создания дворовых пространств внедрен в Нур-Султане
Рост цен на продукты объяснили в акимате СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив