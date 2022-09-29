Чистящие и моющие средства за год в Казахстане подорожали на 26,6%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чистящие и моющие средства за год (август по сравнению с августом 2021 г.) подорожали на 26,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Средняя цена на хозяйственное мыло по РК в августе составила 307 тг (200 гр).

Среди регионов самая высокая цена в Астане – 577 тг, самая дешевая в Атырау – 172 тг. Средняя цена зубной пасты - 854 тг (75 мл), при этом дороже всех паста торгуется в Алматы – 1117 тг, дешевле всех в Уральске – 669 тг.

Средняя розничная цена шампуня в августе за объем в 200 мл составила 903 тг. Самая высокая цена зарегистрирована в Алматы – 1062 тг, самая низкая в Петропавловске – 741 тг.

За период январь-июль 2022 года в Казахстане было произведено 15 880 тонн моющих и чистящих средств, из них 8 847 тонн – мыло и вещества и препараты поверхностно-активные органические для использования в качестве мыла, 358 тонн шампуни, тонна – зубные пасты и т.д.