13 Мая 2022 21:17

Чистой питьевой водой обеспечат 25 жамбылских сел до конца года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жители населенных пунктов Жамбылской области полностью будут обеспечены чистой питьевой водой и природным газом к 2025 году. О реализации инфраструктурных проектов в регионе речь шла на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На внедрение 133 проектов в сфере питьевой воды, природного газа, тепла и ЖКХ предусмотрено 38 млрд тенге, что на 39,2 % больше, чем в прошлом году, - сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев. - В настоящее время в 371 населенном пункте области проживают 1 млн 150 тыс. человек, в том числе в городах Тараз, Каратау, Жанатас, Шу - 460,3 тыс., в 367 селах - 689,8 тыс. человек. По итогам 2021 года показатель обеспеченности централизованной питьевой водой составил в городах 91% (419 тыс. человек), в сельской местности - 88,8% (612,2 тыс. человек)».

По словам спикера, загородные жилые массивы, не так давно присоединенные к областному центру, будут поэтапно снабжаться водой в течение последующих четырех лет.

«В этом году начнется строительство трубопроводов в 33 из 69 сельских населенных пунктов, которые не имеют централизованного питьевого водоснабжения, - отметил Кудайберген Корганбаев. - До конца года планируется обеспечить водой 25 сел. Проекты остальных восьми сел являются переходящими до 2023 года. Также планируется реализовать 15 проектов до 2024 года и 21 проект - до 2025 года».

«Основную работу мы должны выполнить в 2022 - 2023 годах, не откладывая на более поздние сроки. Поэтому нужно сегодня начать документировать все 15 проектов и подготовить их к следующему году. Необходимо приложить все усилия, чтобы к 2025 году завершить работы», - сказал глава региона Нуржан Нуржигитов, поручив провести повторный анализ запланированных проектов.

Спикер сообщил, что в пяти селах из 31, где будут установлены модули комплексной очистки воды, работы профинансируют в этом году. В остальных 26 селах такие модули установят в 2023 - 2025 годах.

Как уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области, в соответствии с поручением главы региона проводится детальный анализ плана централизованного питьевого водоснабжения в районах, состояния водопроводных сетей и водоканалов, плана субсидирования стоимости питьевой воды, геологоразведочных работ, очистных сооружений.

На встрече обсуждались также проблемы газификации, электроэнергетики, теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства.

«Предстоит большой фронт работ, план действий утвержден. В дальнейшем мы рассмотрим и проанализируем некоторые вопросы по отдельности и комплексно, в зависимости от их актуальности. Особое внимание следует уделить тарифной политике. Мы должны не только выявлять проблемы, но и думать об эффективных путях их решения», - резюмировал аким области Нуржан Нуржигитов.