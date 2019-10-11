Чистоту и хорошее обслуживания в вагонах пообещал новый глава АО «Пассажирские перевозки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» разрабатывает новую стратегию развития. Об этом сообщил генеральный директор компании Михаэль Кортюм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мои первые впечатления при поездке на «Тальго» были, конечно, позитивными. Стандартными поездами я тоже ездил – они были пунктуальны, чисты. Проводники тоже были дружелюбными. Параллельно руководство «Пассажирских перевозок» плотно работает с представителями «Дойчебанн». Мы разрабатываем стратегию развития пассажирских перевозок. Там есть быстрые победы и долгосрочные проекты», – сказал Михаэль Кортюм.

Он также уточнил, что это за проекты.

«К ним (быстрым победам) относятся, например, проекты по постельному белью, обеспечению чистоты в вагонах. Я знаю, что здесь имеется много жалоб и здесь у нас есть определенные мероприятия. Мы начинаем работать с новыми поставщиками, чтобы улучшить качество сервиса», – отметил Михаэль Кортюм.

Также одна из краткосрочных побед, над которой компания работает, это обслуживание вагонов.

Он отметил, что считает местную команду специалистов компетентной, однако также объявил и о прибытии новых сотрудников из Германии.

«Из «Дойчебанна» прибудут еще коллеги, постепенно наша команда будет усиливаться», – добавил Михаэль Кортюм.