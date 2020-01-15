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вчера 19:11
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«Чистая» сессия: экзамены под видеонаблюдением сдают студенты СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском университете имени М. Козыбаева студенты сдают зимнюю сессию в аудиториях, оборудованных видеокамерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, присутствуют на экзаменах и волонтеры.
«Всего на экзаменах работали 23 волонтера из числа студентов нашего университета. Они помогали экспертам раздавать экзаменационные материалы, следили за соблюдением Правил академической честности в аудиториях, дежурили в Центре обслуживания и регистрации студентов», - сообщила комплаенс-офицер учебного заведения Наталья Побежук.
В вузе внедрен принцип поточности, когда в одной аудитории экзамен сдают несколько учебных групп по разным дисциплинам. Таким образом рассчитывают снизить вероятность списывания и подсказок. Тем не менее нашлись студенты, которые решили воспользоваться шпаргалками. В отношении них приняты строгие меры – от предупреждения с занесением в личное дело до аннулирования баллов.
Работы проверяли в специальной аудитории с участием представителей проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы» и сотрудников Центра обслуживания и регистрации студентов.
«Принятые меры позволили провести зимнюю экзаменационную сессию открыто и прозрачно. Наша цель - воспитать честное и добропорядочное поколение, у которого будет устойчивый иммунитет к коррупции», - сказал руководитель проектного офиса Амангельды Сатанов.
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