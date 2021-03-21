«Чистая природа»: 140 тысяч саженцев высадили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В промышленной зоне Тараза в рамках национального проекта «Чистая природа» состоялась первая акция по высадке деревьев с участием главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тараз всегда славился своим зеленым убранством, - отметил глава региона. - Для решения экологических проблем и сохранения славы древнего города как одного из самых зеленых в стране мы должны вплотную заниматься таким важным вопросом, как озеленение наших городов и сел».

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что этой работой нужно заниматься не от случая к случаю, а регулярно и системно.

Участниками первого дня акции «Чистая природа» стали сотрудники государственных органов, депутаты маслихатов, представители НПО, СМИ, экологического движения, школьники и студенты, волонтеры.

По информации городского акимата, на десяти гектарах промзоны разместятся 12 тысяч саженцев, почва здесь плодородная. Половину из заявленного количества уже высадили. Аким области поручил городским властям организовать уход и полив саженцев, особенно в первые месяцы.

Аналогичные мероприятия проводились в таразских массивах Барысхан, Шолдала, Тайвань, 13-м и 15-м микрорайонах. По берегам реки Талас стартовали мероприятия по очистке от мусора.

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, только за один день по области высажено не менее 140 тысяч саженцев. Озеленение проводится в рамках акции «К 30-летию Независимости - 30 тысяч деревьев». Однако в течение этого года в Таразе высадят гораздо больше – 46 тысяч саженцев.

В течение двух дней, 20 - 21 марта, по области запланирована высадка 276,8 тысячи саженцев деревьев. Из них 88,5 тысячи - в городах и сельских населенных пунктах, 29,4 тысячи – в организациях образования, а 159 тысяч саженцев саксаула разместят на землях лесного фонда. Предполагается, что в данных мероприятиях примут участие по меньшей мере 53 тысячи жамбылцев.

Приоритет отдается таким видам зеленых насаждений, как карагач, тополь, туя, ель, фруктовые и лиственные породы. В засушливых районах вне конкуренции саксаул, саженцы которого предоставят питомники управления природных ресурсов и регулирования природопользования, учреждений по охране лесов и животного мира.

Кроме того, в рамках акций «Чистые реки и озера» и «Очистка родников и природных источников» будет проведена работа по очистке озер Акколь, Биликоль, Богетколь и реки Талас, а также родников вблизи населенных пунктов.