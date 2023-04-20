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Число живущих за чертой бедности людей стало меньше в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
20 Апреля 2023, 15:00
Число живущих за чертой бедности людей стало меньше в СКО Фото: fotolia.com/ Voyagerix

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года снизилось число граждан, проживающих ниже черты бедности. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Ринат Ельжасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций Ринат Ельжасов проинформировал, что, по сравнению с 2021 годом, численность получателей адресной социальной помощи уменьшилась с 10 326 до 8 914 человек, или на 14%.

«В 2022 году оказана помощь на общую сумму 722 млн тенге. Гарантированным социальным пакетом обеспечено свыше 2 300 детей на 125 млн тенге. 605 человек получили постоянные или временные рабочие места, гранты на реализацию бизнес-идей, прошли курсы и обучение. В этом году планируется оказание адресной социальной помощи 9 700 гражданам. На эти цели предусмотрено 787,3 млн тенге», - сказал Ринат Ельжасов.

С этого года дополнительные денежные выплаты детям из семей, получающих адресную социальную помощь, составляют 1,5 МРП (5 175 тенге) ежемесячно. Их получат около 1,6 тысяч ребятишек.


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