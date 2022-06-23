23 Июня 2022 11:45

Число жертв землетрясения выросло в Афганистане

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Более 1000 человек погибли и по меньшей мере 1500 ранены в результате разрушительного землетрясения магнитудой 6,1 балла в Афганистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Движение «Талибан» обратилось за международной поддержкой, так как страна борется с последствиями катастрофы в условиях гуманитарного и экономического кризиса.

Высокопоставленный представитель движения «Талибан» Абдул Кахар Балхи заявил, что правительство «финансово не в состоянии оказать помощь народу в той мере, в какой это необходимо». Чиновник отметил, что помощь со стороны соседних стран и мировых держав оказывается, но она должна быть увеличена в значительной степени.

Глава ООН Антониу Гутерриш сообщил, что представители международной организации прилагают все усилия для предоставления медицинской помощи, медикаментов, экстренного жилья и продовольствия в зону землетрясения.

Большинство жертв на данный момент приходится на районы Гайан и Бармал в провинции Пактика. Связь после землетрясения затруднена из-за повреждения вышек мобильной связи и разрушения дорог. Спасатели опасаются, что число погибших может возрасти, т.к. неизвестное число людей погребено под обломками разрушенных домов.

Афганистан подвержен землетрясениям, поскольку расположен в тектонически активном регионе, где находятся Чаман, Хари Руд, Центральный Бадахшанский и Дарвазский разломы.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за последнее десятилетие в результате землетрясений в стране погибло более 7000 человек. В среднем от подземных толчков в год погибает 560 человек.

Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана погибли по меньшей мере 250 человек, еще около 150 получили ранения.