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Число жертв землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Марта 2023, 01:56
Число жертв землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек Фото: aa.com.tr

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 46 104 человек. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

«Сегодня, когда позади четвертая неделя после землетрясений, мы более четко видим масштабы пережитой нами катастрофы и глубже чувствуем боль наших потерь», - сказал турецкий лидер. Он подчеркнул, что власти страны полны решимости в короткие сроки восстановить разрушенные стихийным бедствием районы.

«Наша цель - начать строительство 244 тысяч зданий и 75 тысяч домов сельского типа в ближайшие два месяца», - сказал Эрдоган. По его словам, что строительство 22 тысяч из них уже началось. В пострадавших от землетрясения районах планируется построить 488 тысяч новых домов.

Президент Турции также сообщил, что в течение двух месяцев в затронутом стихийным бедствием регионе будет установлено 100 тысяч домов контейнерного типа.

После 6 февраля 2023 года, когда на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения, в регионе зафиксировано 13 753 афтершока. Об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции (AFAD). В ведомстве напомнили населению о запрете на вход в поврежденные в результате стихийного бедствия помещения.

Как сообщалось, 6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.


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