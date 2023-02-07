Число жертв землетрясения в Турции достигло 3381 человек

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Число жертв землетрясения в Турции увеличилось – достигло 3381 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению AFAD, в результате землетрясений в Кахраманмараше погибло 3 381 человек и 20 426 получили ранения разных степеней тяжести.

Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

Сегодня в провинции в Адыяман в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Борт с казахстанскими спасателями и медиками вылетел в Турцию. Самолет приземлится в городе Газиантеп.

Также сообщается, что разрушено 5 775 зданий и сооружений. В результате проведенной первичной проверки определенно 11 302 сооружения непригодных к эксплуатации. Принято решение об их сносе. В зоне бедствия в поисково-спасательных работах задействованы 24 443 человека.

Фото: Агентство Анадолу