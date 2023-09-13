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    00:01, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2901 человека

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    Фото: агентство «Анадолу»
    РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2 901, а пострадавших - до 5 530. Такие данные приводит МВД королевства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Марокканское ведомство поделилось новой информацией о произошедшем в стране стихийном бедствии.

    Землетрясение в Марокко магнитудой 7 баллов произошло 8 сентября в 23:10 по местному времени.

    Согласно информации Национального геофизического института Марокко, эпицентр землетрясения находился в провинции Аль-Хауз примерно в 70 км к югу от Марракеша. Очаг залегал на глубине 8 км. Толчки ощущались в радиусе 400 км от эпицентра.

    Вслед за мощным толчком последовали сотни афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 6.

    Большинство погибших зафиксировано в регионах Аль-Хауз, Тарудант, Шивава, Варзазат, Марракеш, Азила, Агадир, Касабланка и Юсифийе.

    «Землетрясение в районе Марракеша стало крупнейшим в истории страны за последнее столетие», - сообщили в Национальном геофизическом институте Марокко.

    Власти Марокко объявили трехдневный траур в связи с гибелью свыше тысячи людей в результате землетрясения.


    Теги:
    Землетрясение Африка Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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