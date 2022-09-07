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    02:08, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 66

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    ЧЭНДУ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В общей сложности 66 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,8, которое в понедельник сотрясло уезд Лудин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань. Об этом сообщили во вторник местные власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Как стало известно, разгул стихии унес жизни 38 человек в Ганьцзы-Тибетском автономном округе и 28 жителей города Яань.

    В результате ЧП, 15 человек числятся пропавшими без вести, 253 жителя получили травмы, из которых пятеро в данный момент находятся в критическом состоянии, 70 - получили тяжелые ранения.

    Как сообщалось ранее, землетрясение было зафиксировано в 12:52 по местному времени (10:52 по времени Нур-Султана). Очаг залегал на глубине 16 км. Подземные толчки ощущались в административном центре провинции Сычуань – городе Чэнду, расположенном в более чем 200 км от эпицентра землетрясения.

    В связи с землетрясением власти провинции Сычуань инициировали режим реагирования на чрезвычайные ситуации самого высокого уровня.

    В радиусе 20 км от эпицентра проживает 39 тыс. человек, в 50 км - 330 тыс. человек, в 100 км - 1,55 млн человек.


    Фото: russian.news.cn



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