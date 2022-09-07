Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 66
Как стало известно, разгул стихии унес жизни 38 человек в Ганьцзы-Тибетском автономном округе и 28 жителей города Яань.
В результате ЧП, 15 человек числятся пропавшими без вести, 253 жителя получили травмы, из которых пятеро в данный момент находятся в критическом состоянии, 70 - получили тяжелые ранения.
Как сообщалось ранее, землетрясение было зафиксировано в 12:52 по местному времени (10:52 по времени Нур-Султана). Очаг залегал на глубине 16 км. Подземные толчки ощущались в административном центре провинции Сычуань – городе Чэнду, расположенном в более чем 200 км от эпицентра землетрясения.
В связи с землетрясением власти провинции Сычуань инициировали режим реагирования на чрезвычайные ситуации самого высокого уровня.
В радиусе 20 км от эпицентра проживает 39 тыс. человек, в 50 км - 330 тыс. человек, в 100 км - 1,55 млн человек.
Фото: russian.news.cn