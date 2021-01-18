Число жертв землетрясения в Индонезии приблизилось к 80

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Индонезийские спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами зданий после мощного землетрясения, произошедшего в пятницу на острове Сулавеси, в результате которого погибли по меньшей мере 78 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Голос Америки.

Более 800 человек получили травмы. Тысячи других остались без крова.

Землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в 36 километрах к югу от района Мамуджу провинции Западный Сулавеси на глубине 18 километров, сообщила Геологическая служба США.

Команды спасателей, оснащенные тяжелой техникой, ведут круглосуточные поиски оставшихся в живых в городе Мамуджу и соседнем районе Маджене.

Ситуация с энергоснабжением и телефонной связью с пятницы улучшилась, что помогает спасательной операции.

В четверг в том же регионе произошло подводное землетрясение магнитудой 5,9, которое повредило несколько домов, однако не привело к человеческим жертвам.