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    19:16, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Число жертв землетрясения на юго-западе Китая возросло до 86

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 86, еще 35 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в четверг штаб по ликвидации ЧС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    К настоящему моменту в результате землетрясения погибли 50 человек в уезде Лудин (провинция Сычуань), где находился эпицентр. Остальные 36 жертв зарегистрированы в городе Яань. Кроме того, свыше 270 жителей получили травмы.

    Спасатели эвакуировали из пострадавших от землетрясения районов юго-западной китайской провинции Сычуань около 20 тыс. жителей.

    Мощное землетрясение в уезде Лундин Ганцзы-Тибетского автономного округа произошло днем в понедельник, 5 сентября, в 12:52 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км и был расположен в 200 км от административного центра провинции - города Чэнду (около 21 млн жителей).



    Теги:
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