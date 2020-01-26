Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 31

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 31 человека. Об этом говорится в сообщении управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

Как сообщается, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 44 человека.

Согласно информации ведомства, за медицинской помомощью в общей сложности обратились 1566 человек.

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести.

Вслед за землетрясением зафиксированы 599 афтершоков.

На востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. По данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.