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вчера 22:21
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Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 31
АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 31 человека. Об этом говорится в сообщении управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».
Как сообщается, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 44 человека.
Согласно информации ведомства, за медицинской помомощью в общей сложности обратились 1566 человек.
Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести.
Вслед за землетрясением зафиксированы 599 афтершоков.
На востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. По данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.
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