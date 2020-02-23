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Число жертв землетрясения на ирано-турецкой границе возросло до девяти

23 Февраля 2020 19:09
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Число жертв землетрясения на ирано-турецкой границе возросло до девяти

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В результате произошедшего в Иране землетрясения в турецкой провинции Ван погибли 9 граждан Турции, 37 ранены. Состояние девяти раненых критическое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

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Об этом заявил Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан.

По словам министра, жертвы и разрушения зарегистрированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформирован о деталях происшествия, отметил Сойлу. Глава МВД отметил, что под завалами все еще находятся люди, поисково-спасательные работы продолжаются.

Пять раненых доставлены в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются, заявил министр.

По информации из МИД Турции, иранская сторона пока еще не запрашивала международной помощи, сказал Сойлу.

Первоначально сообщалось, что во время землетрясения в Турции погибло семь человек, в том числе трое детей.
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Ключевые слова: Происшествия, Турция, Иран,
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