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Число жертв землетрясений в Турции превысило 31 тысячу человек

13 Февраля 2023, 15:16
Число жертв землетрясений в Турции превысило 31 тысячу человек

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - По обновленным данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции, число жертв землетрясений в эпицентре в турецком Кахраманмараше составило 31 643, передает МИА «Казинформ» сот ссылкой на агентство «Анадолу».

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: Агентство Анадолу
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