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Число жертв землетрясений в Турции превысило 21 тысячу

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Февраля 2023, 20:50
Число жертв землетрясений в Турции превысило 21 тысячу

АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, вузы Турции перейдут на полностью дистанционное обучение. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в ходе посещения провинции Диярбакыр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Анадолу.

По его словам, во всех общежитиях, находящихся на балансе государства, будут размещены жители зоны бедствия.

Президент заверил, что государство мобилизовало все ресурсы на устранение последствий бедствия. «Призываю граждан довериться властям. Мы не оставим вас в беде!», - подчеркнул он.

Турецкий лидер сообщил, что число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 21 043, спасены 80 097 жителей зоны бедствия.

«Землетрясения 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше по своим масштабам и разрушениям втрое превосходили толчки 1999 года в зоне Мраморного моря, которые многие хорошо помнят», - констатировал Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше ощущались за тысячу километров от эпицентра, а разрушения произошли на территориях до 500 км.

Говоря о ликвидации последствий разрушительных землетрясений, глава Турции сообщил, что отряды спасателей перебрасываются из районов, где завершены поисково-спасательные работы, в наиболее пострадавшие провинции Кахраманмараш, Хатай и Адыяман.

По его словам, в целом в 10 провинциях зоны бедствия на местах работают 160 тысяч человек, в том числе, команды из-за рубежа.

При этом глава турецкого государства отметил, что власти страны прекрасно осознают, что не смогут ничем отплатить тем «безымянным героям», которые сегодня работают в зоне бедствия и не стремятся к саморекламе или славе.

Президент Турции заверил, что сотни тысяч разрушенных либо пострадавших построек в зоне бедствия будут отстроены заново, а города восстановлены на основе новых планов.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: aa.com.


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