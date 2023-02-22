Число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 42,3 тысячи человек

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 42 310 человек. Об этом говорится в сообщении Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Человеческие жертвы зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

Число эвакуированных из зоны бедствия возросло до 448 018 человек.

На данный момент в зоне бедствия задействовано 14 740 сотрудников, занимающихся поисково-спасительными работами, в том числе представители AFAD, ВС Турции, береговой охраны, пожарной службы, неправительственных организаций, а также международных структур. В целом в зонах землетрясения находятся 242 392 человек, в том числе полиция, жандармерия, бригады скорой помощи и другие.

К разбору завалов привлечено 13 700 единиц техники, в том числе экскаваторы, эвакуаторы, краны, бульдозеры, грузовики, водовозы, прицепы и другая строительная техника.

По «воздушному мосту», созданному для переброски личного состава и материалов в зону бедствия, совершено 11 907 вылетов.

Министерство национальной обороны и Командование береговой охраны выделило для перевозки личного состава, гумпомощи и эвакуации населения в общей сложности 38 морских судов.

Завершена установка 301 289 палаток. Кроме того, в регионе установлено 6 375 модульных домов.

Напомним, новое землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано 20 февраля в Турции, в районе Дефне провинции Хатай. Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. На юго-востоке Турции разрушились дома. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре, Израиле, Иордании, Ираке, Палестине. Число жертв землетрясения в Хатае составляет 6 человек, пострадали 562 жителя.

Фото: aa.com.tr