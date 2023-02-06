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Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции превысило 1500

6 Февраля 2023, 23:07
Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции превысило 1500

АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Более 1 500 человек погибли в понедельник в результате двух мощных землетрясений в юго-восточной части Турции. Об этом сообщил вице-президент республики Фуат Октай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В результате землетрясений погиб 1 541 человек, пострадали 9 733 наших гражданина. Согласно последним данным, обрушилось 3 471 здание», - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Позднее в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В соседней Сирии погибли более 460 человек.

Как ранее сообщалось, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.


Фото: Reuters


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