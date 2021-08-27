Число жертв взрывов в Жамбылской области возросло до пяти

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар. Об этом сообщило Министерство обороны РК, передает МИА «Казинформ».

«Начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 1992 года рождения, непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия. Числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений», - говорится в сообщении.

Руководство оборонного ведомства выражает глубокие соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Министерство обороны окажет необходимую помощь его семье.