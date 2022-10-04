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    16:04, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 53 человек

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    КАБУЛ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Число жертв пятничного теракта на западе Кабула достигло 53 человек. Об этом в понедельник сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    «Число погибших в результате взрыва в классе в квартале Хазара в Кабуле продолжает возрастать - убиты 53 человека, 46 из которых девочки и молодые женщины, еще 110 пострадали. Наша команда по правам человека продолжает документировать преступление», -- сообщается в Твиттере.

    Как сообщалось, смертник подорвал себя в пятницу утром в образовательном центре на западе Кабула, когда множество студентов готовилось к экзамену.

    Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.




    Фото:russian.news.cn





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