Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 53 человек

КАБУЛ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Число жертв пятничного теракта на западе Кабула достигло 53 человек. Об этом в понедельник сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

«Число погибших в результате взрыва в классе в квартале Хазара в Кабуле продолжает возрастать - убиты 53 человека, 46 из которых девочки и молодые женщины, еще 110 пострадали. Наша команда по правам человека продолжает документировать преступление», -- сообщается в Твиттере.

Как сообщалось, смертник подорвал себя в пятницу утром в образовательном центре на западе Кабула, когда множество студентов готовилось к экзамену.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.









Фото:russian.news.cn











