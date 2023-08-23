Число жертв второй волны лесных пожаров в Греции выросло до 26

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - 26 обгоревших тел найдены в районе лесного пожара на северо-востоке Греции, в национальном парке Дадия. Это не только известный как место гнездования редких птиц заповедник, здесь проходит маршрут нелегальных мигрантов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Ещё одной жертвой второй волны лесных пожаров стал пожилой пастух в Беотии.

«Во время пожара в Александруполисе, в ходе проверки на месте, члены пожарной команды обнаружили в районе Аванта тела 18 человек возле хижины. Учитывая, что из близлежащих районов не поступало никаких заявлений об исчезновении или пропаже жителей, расследуется версия о том, что эти тела принадлежат людям, незаконно проникшим в страну. Со вчерашнего дня по всему району было разослано 112 сообщений об эвакуации», - сообщил Яннис Артопиос из пожарного департамента Греции.

Во вторник греческая пожарная служба отдала приказ об эвакуации тысяч жителей района на севере Афин. В Ано Лиосия проживают до 25 тысяч человек, и власти решили не играть с огнём после того как в соседнем районе Фили загорелись дома.

По мнению экспертов, «ситуация беспрецедентная, погодные условия экстремальные», поскольку возникшие во вторник пожары «сильно распространились за короткий промежуток времени».

На северо-востоке Греции пламенем объяты острова Эвия и Кифнос, а также Беотия к северу от Афин. Полыхают также Пелопоннес и запад страны.

В выходные в стране вспыхнули десятки пожаров, в результате чего тысячи жителей были эвакуированы. Один из самых крупных фронтов огня находится возле портового города Александруполис на северо-востоке страны, недалеко от границы с Турцией. Пожары там бушуют уже несколько дней. Жители 13 населенных пунктов вблизи города были эвакуированы.

Ранее власти Греции заявили, что аномально высокая температура воздуха и сильный ветер могут увеличить количество пожаров.