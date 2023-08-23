Число жертв второй волны лесных пожаров в Греции выросло до 26
Ещё одной жертвой второй волны лесных пожаров стал пожилой пастух в Беотии.
«Во время пожара в Александруполисе, в ходе проверки на месте, члены пожарной команды обнаружили в районе Аванта тела 18 человек возле хижины. Учитывая, что из близлежащих районов не поступало никаких заявлений об исчезновении или пропаже жителей, расследуется версия о том, что эти тела принадлежат людям, незаконно проникшим в страну. Со вчерашнего дня по всему району было разослано 112 сообщений об эвакуации», - сообщил Яннис Артопиос из пожарного департамента Греции.
Во вторник греческая пожарная служба отдала приказ об эвакуации тысяч жителей района на севере Афин. В Ано Лиосия проживают до 25 тысяч человек, и власти решили не играть с огнём после того как в соседнем районе Фили загорелись дома.
По мнению экспертов, «ситуация беспрецедентная, погодные условия экстремальные», поскольку возникшие во вторник пожары «сильно распространились за короткий промежуток времени».
На северо-востоке Греции пламенем объяты острова Эвия и Кифнос, а также Беотия к северу от Афин. Полыхают также Пелопоннес и запад страны.
В выходные в стране вспыхнули десятки пожаров, в результате чего тысячи жителей были эвакуированы. Один из самых крупных фронтов огня находится возле портового города Александруполис на северо-востоке страны, недалеко от границы с Турцией. Пожары там бушуют уже несколько дней. Жители 13 населенных пунктов вблизи города были эвакуированы.
Ранее власти Греции заявили, что аномально высокая температура воздуха и сильный ветер могут увеличить количество пожаров.