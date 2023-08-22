Число жертв в результате взрыва на шахте в Китае достигло 11

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 11 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте впровинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом во вторник сообщает Центральное телевидение Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, инцидент произошел в понедельник поздно вечером на угольной шахте вблизи города Яньань провинции Шэньси.

Как пишут местные СМИ, в момент ЧП под землей находилось около 90 человек. 81 человек поднялись на поверхность, девять оказались под завалами.

По состоянию на 22 августа, девять оставшихся в подземной ловушке работников погибли.

Двое других, которые ранее поднялись на поверхность, скончались от полученных травм. Еще 11 находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

На месте аварии ведется расследование обстоятельств и причин ЧП.