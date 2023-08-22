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    17:45, 22 Август 2023 | GMT +6

    Число жертв в результате взрыва на шахте в Китае достигло 11

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 11 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте впровинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом во вторник сообщает Центральное телевидение Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, инцидент произошел в понедельник поздно вечером на угольной шахте вблизи города Яньань провинции Шэньси.

    Как пишут местные СМИ, в момент ЧП под землей находилось около 90 человек. 81 человек поднялись на поверхность, девять оказались под завалами.

    По состоянию на 22 августа, девять оставшихся в подземной ловушке работников погибли.

    Двое других, которые ранее поднялись на поверхность, скончались от полученных травм. Еще 11 находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

    На месте аварии ведется расследование обстоятельств и причин ЧП.


    Теги:
    Китай Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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