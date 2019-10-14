Число жертв урагана Хагибис в Японии возросло до 35

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В воскресенье Япония активизировала усилия по спасению выживших после тайфуна, который принес рекордное количество осадков, затопив огромные участки жилых районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kyodonews

В результате разрушительных действий урагана и ливневых дождей, по меньшей мере, 35 человек погибло и почти 20 числятся пропавшими без вести.





Около 27 000 военнослужащих Сил Самообороны были направлены в эти регионы, включая Нагано, для спасения около 360 человек, оказавшихся в затруднительном положении после обрушения набережной реки Чикума. Ввиду того, что обрушение набережной произошло приблизительно в 3 часа утра, и многие в то время спали, число погибших может увеличиться. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма предупредило о возможном повышении уровня воды до 5 метров.





Десять рядов сверхскоростных пассажирских поездов, припаркованных на железнодорожной станции Восточно-Японской железнодорожной компании возле станции Нагано, бесчисленные объекты и жилые дома были затоплены паводковыми водами.

Спасатели использовали вертолеты и лодки, чтобы спасти жителей из затопленных домов, которые в надежде спастись выбирались на крыши и балконы.





Многие районы Японии были затоплены рекордным количеством осадков. В Хаконе, популярном курорте с горячими источниками, расположенном примерно в 80 километрах к юго-западу от Токио, в субботу выпало 922,5 миллиметра осадков за 24 часа, что является самым высоким показателем за всю историю Японии.





Более 6 миллионам человек по всему главному острову Японии Хонсю было рекомендовано эвакуироваться. При этом, операторы поездов приостанавливают железнодорожные сообщения, а аэропорты до сих пор остаются закрытыми в столичном и прилегающих районах.





Хотя к началу воскресенья в Токио и большей части центральной и восточной Японии были сняты рекомендации по эвакуации, министерство сообщило, что в 15 префектурах было зарегистрировано не менее 56 оползней и селевых потоков.





Японское метеорологическое агентство объявило самый высокий уровень угрозы по шкале от одного до пяти для Токио и префектур Гунма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока, Ниигата, Фукусима, Точиги, Ибараки, Мияги и Ивате.

Как ранее сообщал Казиформ, панамское грузовое судно с 12 членами экипажа затонуло в Токийском заливе в субботу вечером, где наблюдались сильные ветры и дожди.

Четверо членов экипажа 1925-тонного корабля были спасены в воскресенье утром, но пятеро из них впоследствии скончались. Трое членов затонувшего судна числятся пропавшими без вести.