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12.10.2019 19:50
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Число жертв урагана Хагибис в Японии возросло до 35
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В воскресенье Япония активизировала усилия по спасению выживших после тайфуна, который принес рекордное количество осадков, затопив огромные участки жилых районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kyodonews
В результате разрушительных действий урагана и ливневых дождей, по меньшей мере, 35 человек погибло и почти 20 числятся пропавшими без вести.
Около 27 000 военнослужащих Сил Самообороны были направлены в эти регионы, включая Нагано, для спасения около 360 человек, оказавшихся в затруднительном положении после обрушения набережной реки Чикума. Ввиду того, что обрушение набережной произошло приблизительно в 3 часа утра, и многие в то время спали, число погибших может увеличиться. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма предупредило о возможном повышении уровня воды до 5 метров.
Десять рядов сверхскоростных пассажирских поездов, припаркованных на железнодорожной станции Восточно-Японской железнодорожной компании возле станции Нагано, бесчисленные объекты и жилые дома были затоплены паводковыми водами.
Спасатели использовали вертолеты и лодки, чтобы спасти жителей из затопленных домов, которые в надежде спастись выбирались на крыши и балконы.
Многие районы Японии были затоплены рекордным количеством осадков. В Хаконе, популярном курорте с горячими источниками, расположенном примерно в 80 километрах к юго-западу от Токио, в субботу выпало 922,5 миллиметра осадков за 24 часа, что является самым высоким показателем за всю историю Японии.
Более 6 миллионам человек по всему главному острову Японии Хонсю было рекомендовано эвакуироваться. При этом, операторы поездов приостанавливают железнодорожные сообщения, а аэропорты до сих пор остаются закрытыми в столичном и прилегающих районах.
Хотя к началу воскресенья в Токио и большей части центральной и восточной Японии были сняты рекомендации по эвакуации, министерство сообщило, что в 15 префектурах было зарегистрировано не менее 56 оползней и селевых потоков.
Японское метеорологическое агентство объявило самый высокий уровень угрозы по шкале от одного до пяти для Токио и префектур Гунма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока, Ниигата, Фукусима, Точиги, Ибараки, Мияги и Ивате.
Как ранее сообщал Казиформ, панамское грузовое судно с 12 членами экипажа затонуло в Токийском заливе в субботу вечером, где наблюдались сильные ветры и дожди.
Четверо членов экипажа 1925-тонного корабля были спасены в воскресенье утром, но пятеро из них впоследствии скончались. Трое членов затонувшего судна числятся пропавшими без вести.
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