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Число жертв столкновений в Судане возросло до 459

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 19:29
Число жертв столкновений в Судане возросло до 459 Фото: wspn.ru

КАИР. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 459, ранения получили 4 075 человек. Об этом сообщил во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«459 погибших, 4 075 ранены в результате столкновений, и я думаю, что реальные цифры намного больше», - приводит телеканал Al Jazeera слова представителя организации.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания начинает эвакуацию своих граждан из Судана.

Конфликт в Судане между армией и силами быстрого реагирования длится вот уже вторую неделю. В центре столицы не прекращаются боестолкновения.

В ходе конфликта погибли по меньшей мере 413 человек, более 3,5 тысячи получили ранения.

Люди в Хартуме живут в зоне боевых действий, поскольку ряд объектов, в частности, военный штаб и президентский дворец, находятся недалеко от жилых домов.

Многие семьи остались без электричества и воды. Хартумцы выходят на улицу только для того, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, или бежать из города.

Ранее Управление гражданской авиации Судана распорядилось закрыть воздушное пространство страны до 30 апреля.

Ряд мировых лидеров призвали воюющие стороны конфликта в Судане соблюдать режим прекращения огня на праздник Ид аль-Фитр (Ораза айт), который начался в пятницу. К этому же призвал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, чтобы позволить гражданским лицам добраться до безопасного места.


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