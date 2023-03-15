Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Число жертв схода селей в Турции возросло до 10

15 Марта 2023, 19:39
Число жертв схода селей в Турции возросло до 10 Фото: aa.com.tr

АНКАРА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число жертв схода селевых потоков на юго-востоке Турции увеличилось до 10. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан ранее сообщал о четырех погибших. Позднее в подвале жилого дома были обнаружены тела пяти человек, которые считались пропавшими без вести. Еще один человек погиб в соседней провинции Адыяман, сообщил в среду телеканал TRT.

Обе провинции пострадали в результате разрушительных февральских землетрясений.

Из-за сильных осадков (почти 200 мм на кв. м) многие населенные пункты в регионе оказались затоплены. Местное население эвакуируется в безопасные районы.

По прогнозам метеорологов, дожди в провинциях продолжатся в течение двух дней, в связи с чем не исключены новые подтопления и сходы селевых потоков.


Новости по теме
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказание помощи при землетрясении
Как выходцы из Азии стали политическими тяжеловесами Великобритании
Бельгия принимает первый в своей истории план по ограничению потребления алкоголя
Теги:
Читайте также
ГСМ из Казахстана продолжают вывозить в Кыргызстан
Electronic Arts Inc планирует сократить 6% своих сотрудников
Папа Римский попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья
Глава Marvel Entertainment попал под сокращение
Более 30 человек погибли при пожаре на пароме на Филиппинах
ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказание помощи при землетрясении
Массовое отравление школьников неизвестным веществом произошло в Кыргызстане
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 17 студентов отравились роллами в Кокшетау

Лента новостей