Число жертв селевых потоков на юго-востоке Турции достигло 17

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа продолжаются поиски унесенного селевым потоком 20-летнего Эмина Эргюна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

В поисково-спасательной операции задействованы до ста человек. Грузовик за рулем котором находился Эргюн был смыт селевым потоком 15 марта.

Спасатели не исключают, что поток мог донести фуру до водохранилища имени Ататюрка. В операции задействованы также водолазы, используются дроны.

Родные и близкие Эргюна не теряют надежду на его спасение.

По последним данным, жертвами селевых потоков, сошедших в ряде населенных пунктов турецких провинций Шанлыурфа и Адыяман, стали 17 человек.