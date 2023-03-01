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Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек

1 Марта 2023, 07:49
Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек Фото: aa.com.tr

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По данным Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD), после подземных толчков зафиксировано более 11 тысяч афтершоков.

В ведомстве отметили, что на данный момент в поисково-спасательных работах в зоне стихийного бедствия задействован персонал численностью 6 368 человек из профильных служб Турции и зарубежных стран.

К работам также привлечены более 234 тысяч сотрудников AFAD, полицейских, военнослужащих и волонтеров.

Согласно сообщению, в восстановительных работах задействовано более 18 тысяч транспортных средств, включая экскаваторы, краны, бульдозеры, грузовики, водовозы и прицепы.

Также отмечается, что для пострадавших от землетрясения установлено более 358 тысяч палаток.

Кроме того, созданы контейнерные городки в 11 провинциях и 332 населенных пунктах.

Как сообщалось, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы – в поисково-спасательных работах принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей.


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